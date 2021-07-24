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Giriş Tarihi: 24.7.2021 14:37

Dönüş çilesi başladı! Edremit yolları kilit

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Dönüş çilesi başladı! Edremit yolları kilit

Kurban Bayramı tatili için Balıkesir sahillerine akın eden tatilcilerin dönüş çilesi başladı. Ayvalık ve Edremit yolları adeta kilitlendi. Büyükşehirlere geri dönmeye başlayan vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruklarına takıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil fırsatını Edremit körfezi ve Ayvalık'ta geçiren vatandaşlar, yaşadıkları Büyükşehirlere dönüş yoluna çıktı. Pazar günü yoğun kalabalığa kalmak istemeyen vatandaşlar kendilerini yine uzun araç kuyruklarının içinde buldu. Sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler, Ayvalık'tan Edremit'e kadar olan yolda ve Erdek Balıkesir ve Bursa karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı kavşak noktalarında ve şehir merkezlerinde yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Güzergahta önlem alan Polis ve jandarma ekipleri bölgede bütün kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için hummalı bir çalışma başlattı.

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Dönüş çilesi başladı! Edremit yolları kilit
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