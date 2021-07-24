Dönüş çilesi başladı! Edremit yolları kilit

Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil fırsatını Edremit körfezi ve Ayvalık'ta geçiren vatandaşlar, yaşadıkları Büyükşehirlere dönüş yoluna çıktı. Pazar günü yoğun kalabalığa kalmak istemeyen vatandaşlar kendilerini yine uzun araç kuyruklarının içinde buldu. Sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler, Ayvalık'tan Edremit'e kadar olan yolda ve Erdek Balıkesir ve Bursa karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı kavşak noktalarında ve şehir merkezlerinde yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Güzergahta önlem alan Polis ve jandarma ekipleri bölgede bütün kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için hummalı bir çalışma başlattı.