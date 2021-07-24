Evsizlerin yaşadığı kamyoneti kundaklayan zanlı yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 10 Haziran Perşembe günü saat 05.45 sıralarında İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Taşlık Sokak içerisinde park halinde bulunan açık kasa bir kamyonetin kasasından inen bir kişi, içerisinde evsizlerin kaldığı bir kamyoneti yakarak kundakladı ve kaçtı. Kamyonetin yanında park halinde bulunan iki otomobil de sıçrayan alevlerden ötürü hasar gördü. Alevler olaya hemen müdahale eden İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Polisleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.



13 ADET SUÇ KAYDI VAR

İddialara ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre olayı gerçekleştiren kişinin açık kimliği tespit edildi. 1'i "Çocuğa Cinsel İstismar" olmak üzere yangın, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından ötürü toplamda 13 kaydı bulunan 47 yaşındaki Ümit A. isimli şüpheli Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polislere çelişkili ifadeler veren şüpheli Ümit A., yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri kendisine izletilince olayı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu itiraf etti ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.