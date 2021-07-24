Fatih'te hareketli dakikalar! Yaşadığı evi kundaklayıp itfaiyeye saldırdı

"YAKACAĞIM" DEMİŞTİ DEDİĞİNİ YAPTI

Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, "Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık. Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum sadece aklı selim biri olduğunu biliyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı" diye konuştu.

Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.