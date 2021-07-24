Fatih'te hareketli dakikalar! Yaşadığı evi kundaklayıp itfaiyeye saldırdı

Olay İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Şefik isimli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı binanın çatısını kendi elleriyle ateşe verdi.
TUĞLA ATARAK SALDIRDI
Binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada Şefik isimli kişi, olay yerine gelen ve alevleri söndürmek üzere çalışmalara başlayan itfaiye ekiplerine yanında bulunan tuğlaları fırlatarak saldırdı.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Yaşanan durum üzerine polis ekipleri, saldırganı sakinleştirmek için dakikalarca dil döktü. Çatıdaki adam, polisin ikna çabalarının ardından teslim oldu. Şefik isimli kişi, polis ekiplerince gözaltına alınırken, binadan yükselen alevler ise kısa sürede kontrol altına alındı.
"YAKACAĞIM" DEMİŞTİ DEDİĞİNİ YAPTI
Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, "Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık. Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum sadece aklı selim biri olduğunu biliyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı" diye konuştu.
Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.