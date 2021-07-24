Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı

"NAMUSSUZLUĞUN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

Gazeteci-Yazar Zihni Çakır: "'Fon'lu haberci namussuzluğunun vücut bulmuş hali..."

"FONU AZ GELMİŞ"

Gazeteci Muhammed Tunç: "Fonu az gelmiş..."

"BU BAŞLIKLAR KOLLEKTİF ÇALIŞMANIN MI ÜRÜNÜ?"

Gazeteci-Yazar Mediha Ongun: "Acaba bu başlıkları bir kişi mi buluyor yoksa kollektif çalışmanın mı ürünü? Fantastik"

"İBB'NİN TAMİR-BAKIM BÜTÇELERİNDEKİ KESİNTİLERE BAKTINIZ MI?"

Gazeteci-Yazar Hakkı Öcal: "Manyak mısınız birader; eskidi, bozuldu diye hemen yeni otobüs mü alınır? Siz İBB'nin tamir-bakım bütçelerindeki kesintilere baktınız mı?"

"KAYNAK YOK, BAŞKAN YOK"

Gazeteci Metin Girgin: "Kaynak yok, başkan yok. Cumhuriyet gazetesi de vatandaşların otobüsü itmesi ile kredi arasında nasıl bir bağlantı kurmuş, hayret ettim doğrusu."

"CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ YÖNETENLER ONUN SAHİBİ DEĞİL EMANETÇİLERİDİR"

Onur Erim: "Siz önemli bir tarihi olan bir gazetesiniz. Siyaseten birilerini desteklemenizde en doğal hakkınız. Ama bunu itibarınıza halel getirecek seviyede yapmaya hakkınız yok. Cumhuriyet Gazetesi'ni yönetenler onun sahibi değil emanetçileridir. Biraz dikkat Aykut Küçükkaya"

Umut Mürare: "İlerleyen günlerde bir sonraki başlık şöyle olabilir; 'Onaylanmayan bütçe İstanbullulara çöp toplattı'"

Volkan Okçu: "Vay arkadaş o bütçe dediğiniz yabancı kredi olmasın sakın. Hayatınız yalan onu anladım da bari bütçe değil kredi deyin de inanayım, bu arada o krediye otobüs değil 10 tane otobüs fabrikası kurulur... Beceremiyor iseniz söyleyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardıma geleyim"

Huriye Tezgelen: "İBB'nin sıvacısı gelmiş"

Abdullah Aksu: "Candaş medya sıvamaya çalışmış. İstanbul tarihinde ilk defa kendi öz kaynağıyla otobüs alamayan bir Chp'li belediye var. Borç batağına soktukları İBB'yi her alanda çökerttiler"