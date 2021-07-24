Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı

Cumhuriyet Gazetesi'nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 30 Mart 2020 tarihinde saat 02:15'te paylaşımda bulunuldu ve "Yolcular trol çıktı. Sahte yolcular otobüse bindi, trol hesaplar sosyal medyaya servis etti" iddialarına yer verildi. Cumhuriyet Gazetesi'nin; otobüse binen vatandaşları "sahte yolcu" olarak nasıl tespit ettiği ise merak konusu oldu.
CUMHURİYET; TAKİPSİZLİK KARARINDA DA OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA HAKARET ETTİ
Cumhuriyet Gazetesi; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı hakkında haber yayınladı. Haberde; "İBB'ye 'dolu otobüs komplosu' kuran AKP'liler hakkında takipsizlik kararı" denildi.
Cumhuriyet Gazetesi'nin "Onaylanmayan bütçe yolcuya otobüs ittirdi" başlılı haberine gelen yorumlar şöyle:
"BEDELİ İSTANBULLU ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: "Bedeli İstanbullu ödemeye devam ediyor. AK Parti döneminde 2 bin 250 yeni otobüs İBB bütçesiyle alındı. CHP'li yönetim ise 200 otobüs için yine borçlanma istiyor. İBB'yi borç batağına, ihmale sürükleyenleri de İstanbullular, 2024'te kenara itecek!"
"KAFALAR HEP 'ŞEYE' ÇALIŞIYOR"
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Fırat Aydın: "Bahane üretme konusundaki maharetlerini belediye yönetmede kullansalar İBB'yi nerdeyse AK Parti dönemindeki kadar iyi yönetirler ama kafaları hep 'şeye' çalışıyor"
"KONUŞ SIVACI"
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş: "İBB'nin sıvacı kadrosundan Cumhuriyet Gazetesi konuşuyor. Konuş sıvacı."
"HABERE BAK!"
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mustafa Ateş: "Habere bak. Onaylanmayan bütçe, birçok metrobüste yangın çıkmasının ve arızalanmasının yanı sıra İETT otobüslerinin de yolda kalmasına neden oluyor."
"SİZİ GİDİ FONLANMIŞLAR SİZİ"
AK Parti Şişli İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Karamuk: "Aynı bütçe ile 2.250 yeni otobüs alındı yalan söylüyorsunuz. Çapsız ve beceriksiz diye haber yapmanızı beklemiyoruz da bari görmezden gelin Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliklerini.. Sizi gidi fonlanmışlar sizi.."
"BECEREMİYORSAN İSTİFA EDEBİLİRSİN"
AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler: "Belediye kendi öz bütçesinden taşıt alabilir, beceremiyorsan iştirakler üzerinden leasing yöntemi ile taşıt alabilir. Onu da beceremiyorsan kiralama usülüne de başvurabilir. Onu da beceremiyorsan istifa edebilirsin."
"KENDİ ÖZ BÜTÇESİYLE ALMALI O YENİ OTOBÜSLERİ"
Faik Taşer: "İBB'nin yıllık bütçesi 30 milyar TL. İştiraklerle yıllık bütçesi 70 milyar TL. 2 yılda alınan borç 40 milyar TL İBB paşa paşa kendi öz bütçesiyle almalı o yeni otobüsleri."
"NAMUSSUZLUĞUN VÜCUT BULMUŞ HALİ"
Gazeteci-Yazar Zihni Çakır: "'Fon'lu haberci namussuzluğunun vücut bulmuş hali..."
"FONU AZ GELMİŞ"
Gazeteci Muhammed Tunç: "Fonu az gelmiş..."
"BU BAŞLIKLAR KOLLEKTİF ÇALIŞMANIN MI ÜRÜNÜ?"
Gazeteci-Yazar Mediha Ongun: "Acaba bu başlıkları bir kişi mi buluyor yoksa kollektif çalışmanın mı ürünü? Fantastik"
"İBB'NİN TAMİR-BAKIM BÜTÇELERİNDEKİ KESİNTİLERE BAKTINIZ MI?"
Gazeteci-Yazar Hakkı Öcal: "Manyak mısınız birader; eskidi, bozuldu diye hemen yeni otobüs mü alınır? Siz İBB'nin tamir-bakım bütçelerindeki kesintilere baktınız mı?"
"KAYNAK YOK, BAŞKAN YOK"
Gazeteci Metin Girgin: "Kaynak yok, başkan yok. Cumhuriyet gazetesi de vatandaşların otobüsü itmesi ile kredi arasında nasıl bir bağlantı kurmuş, hayret ettim doğrusu."
"CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ YÖNETENLER ONUN SAHİBİ DEĞİL EMANETÇİLERİDİR"
Onur Erim: "Siz önemli bir tarihi olan bir gazetesiniz. Siyaseten birilerini desteklemenizde en doğal hakkınız. Ama bunu itibarınıza halel getirecek seviyede yapmaya hakkınız yok. Cumhuriyet Gazetesi'ni yönetenler onun sahibi değil emanetçileridir. Biraz dikkat Aykut Küçükkaya"
Umut Mürare: "İlerleyen günlerde bir sonraki başlık şöyle olabilir; 'Onaylanmayan bütçe İstanbullulara çöp toplattı'"
Volkan Okçu: "Vay arkadaş o bütçe dediğiniz yabancı kredi olmasın sakın. Hayatınız yalan onu anladım da bari bütçe değil kredi deyin de inanayım, bu arada o krediye otobüs değil 10 tane otobüs fabrikası kurulur... Beceremiyor iseniz söyleyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardıma geleyim"
Huriye Tezgelen: "İBB'nin sıvacısı gelmiş"
Abdullah Aksu: "Candaş medya sıvamaya çalışmış. İstanbul tarihinde ilk defa kendi öz kaynağıyla otobüs alamayan bir Chp'li belediye var. Borç batağına soktukları İBB'yi her alanda çökerttiler"