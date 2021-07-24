Gurbetçi Hayat teyzenin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Kayserili gurbetçi Hayat teyze, Almanya'dan yaz tatili için geldiği Kayseri'de yamaç paraşütü ile uçtu. Yıllardır paraşütle uçma hayalini Yamaç Paraşütü pilotu Ömer Kayalı'ya söyleyen Hayat teyze olumlu yanıt alında sabah erken saatlerde Ali Dağı'na gitti. 2 bin 100 rakımlı Ali Dağı'nda Pilot Ömer Kayalı'nın uçuş güvenliği için hazırlıklarını tamamlamasının ardından Hayat teyze pilotuyla birlikte havalandı. Kayseri semalarında tur atan Hayat teyze, ilk kez yamaç paraşütü yapmasına karşın pilottan sert manevralar yapmasını istedi. Yaklaşık yarım saat havada kalan Hayat teyze "Yamaç paraşütüyle uçmak çocukluktan beri hayalimdi. Uçmak 61 yaşında nasip oldu" dedi.