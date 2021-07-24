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Giriş Tarihi: 24.7.2021 14:36

Gurbetçi Hayat teyzenin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Gurbetçi Hayat teyzenin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Almanya'dan yaz tatili için Kayseri'ye gelen hayat teyze, yıllardır hayalini kurduğu yamaç paraşütü ile uçma hayalini 61 yaşında gerçekleştirdi. 2 bin 100 rakımlı Ali Dağı'ndan paraşütle uçan Hayat teyze "Gökyüzünde hayat varmış" dedi.

Kayserili gurbetçi Hayat teyze, Almanya'dan yaz tatili için geldiği Kayseri'de yamaç paraşütü ile uçtu. Yıllardır paraşütle uçma hayalini Yamaç Paraşütü pilotu Ömer Kayalı'ya söyleyen Hayat teyze olumlu yanıt alında sabah erken saatlerde Ali Dağı'na gitti. 2 bin 100 rakımlı Ali Dağı'nda Pilot Ömer Kayalı'nın uçuş güvenliği için hazırlıklarını tamamlamasının ardından Hayat teyze pilotuyla birlikte havalandı. Kayseri semalarında tur atan Hayat teyze, ilk kez yamaç paraşütü yapmasına karşın pilottan sert manevralar yapmasını istedi. Yaklaşık yarım saat havada kalan Hayat teyze "Yamaç paraşütüyle uçmak çocukluktan beri hayalimdi. Uçmak 61 yaşında nasip oldu" dedi.

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Gurbetçi Hayat teyzenin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
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