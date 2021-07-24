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Giriş Tarihi: 24.7.2021 08:36

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı

DHA
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Çubuk-Şabanözü yolu Samurkent mevkiinde meydana geldi. Alperen Eskiavcı yönetimindeki 34 DPH 529 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden giden Emin Yalçın'ın kullandığı 06 Z 7980 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan savrularak şarampole düştü. Kazada, otomobil sürücüsü Emin Yalçın ve eşi Merve Yalçın ile hafif ticari araçtaki sürücü Alperen Eskiavcı, yolcular; Melek Eskiavcı, Oğuz Kaan Eskiavcı, Emine Taktak ve Gamze Taktak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan sürücü Emin Yalçın Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı
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