Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Çubuk-Şabanözü yolu Samurkent mevkiinde meydana geldi. Alperen Eskiavcı yönetimindeki 34 DPH 529 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden giden Emin Yalçın'ın kullandığı 06 Z 7980 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan savrularak şarampole düştü. Kazada, otomobil sürücüsü Emin Yalçın ve eşi Merve Yalçın ile hafif ticari araçtaki sürücü Alperen Eskiavcı, yolcular; Melek Eskiavcı, Oğuz Kaan Eskiavcı, Emine Taktak ve Gamze Taktak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan sürücü Emin Yalçın Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.