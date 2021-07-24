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Giriş Tarihi: 24.7.2021 20:44 Son Güncelleme: 24.7.2021 20:45

Havada tespit edip karada ceza yazdılar! İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

Havada tespit edip karada ceza yazdılar! İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılan tatilciler şehre geri dönmeye başladı. Dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşurken ekipler işi sıkı tuttu. İstanbul'da polis, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı. İhlalde bulunan sürücüler havadan tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

İstanbul'da polis ekiplerince, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı. Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan karadaki polis noktalarına bildirildi.

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA
Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.

2 KÖPRÜ ÜZERİNDE DENETİM YAPILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.

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Havada tespit edip karada ceza yazdılar! İstanbul'da helikopterli trafik denetimi
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