İki ay hayat mücadelesi verdi ama görevinin başında

Anestezi Uzmanı Volkan Yarar, 2020 yılının mayıs ayında, hastalığın hiç bilinmediği bir dönemde Covid-19'a yakalandı. Tedavi ettikleri ve ardından kaybettikleri bir hemşire arkadaşlarından bulaş olduğunu söyleyen Yarar, yaşadıklarını şöyle anlattı: "2020 mayıs ayında Covid-19'a yakalandım. Birkaç gün kendi hastanemizde yattıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde yoğun bakımda yattım. 20 gün boyunca yoğun bakımda kaldım ve bunun 12 gününde de solunum cihazına bağlıydım. Taburcu olduktan sonra Balıkesir Şehir Hastanesi'ne fizik tedavi için geldim. Orada da bir ay kadar yattım, taburcu oldum ve kısa bir istirahatten sonra görevimin başına döndüm."

SÜREÇ ÇOK ZORDU

O sürecin çok zor geçtiğini söyleyen Yarar, "O zamanlar hastalığı hiç bilmiyorduk, erken dönemde ilaç tedavileri yoktu, zaten aşı hiç yoktu. Tedavi ettiğimiz kanser hastası bir hemşire arkadaşımız vardı ve onun tedavisi sırasında bir bulaş oldu. Hemşire arkadaşımız da rahmetli oldu ama benimle beraber başka hemşire ve doktor arkadaşlarım da bu hastalığı atlattı o süreçte" dedi.

AİLECEK MÜCADELE EDİYORUZ

Tamamen toparlanmasının dokuz ay sürdüğünü belirten Yarar, "Dokuz ay boyunca nefes darlığım devam etti. Eşim de hekim mikrobiyoloji uzmanı, aynı hastanede PCR testleri üzerine çalışıyorlar. Ailecek hem mücadele ediyoruz hem de hastalığı atlattık. 28 aylık ikizlerimiz var. Bir buçuk yıl önce onlar da çok küçüktü, o süreci çok anlamadılar ama benim için onları görememek zordu.

HATIRLANMAK VE ANILMAK GÜZEL BİR DUYGU

Bu süreçte sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu ve yıprandığını vurgulayan Yarar, şunları söyledi: "Bakanımızın paylaşımını gördüğümde mutlu oldum, hatırlanmak ve anılmak güzel bir duygu. Benim gibi bu süreci zor geçiren arkadaşımız olmuştur, çok arkadaşımızı kaybettik. Hepsini tek tek anmaları mümkün değil ama bu süreci atattıktan sonra onlara yönelik de güzel bir şeyler yapılır."

BAKAN KOCA TWİTTER'DA PAYLAŞMIŞTI

Doktor Volkan Yarar'ın mücadelesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "2020 Mayıs ayında Covid-19'a yakalanan anestezi uzmanı arkadaşımız Dr. Volkan Yarar, 20 gün yoğun bakımda, 45 gün de serviste hayat mücadelesi verdi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tekrar aramızda. Covid yoğun bakım hastalarıyla ilgilenirken aşı polikliniğine de yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.