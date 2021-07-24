İki kadını ezdi ‘intihar’ dedi

Mersin'de pazara giden Fethiye Toprak (66) ile Nebahat Gülmez'e (68) çarpıp ölümüne neden olmaktan yargılanan Emekli Hava Albay Zekeriya Suna, mahkemede akılalmaz bir savunmada bulundu. Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar mahallesinde 1 Temmuz günü meydana geldi. Emekli Hava Albay Zekeriya Suna'nın (50) kullandığı otomobil, yolda yürümekte olan Fethiye Toprak ve Nebahat Gülmez'e çarptı. İki kadın olay yerinde can verirken, sürücü Zekeriya Suna ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Zekeriya Suna



ÖNCE 'OTOSTOP' SONRA 'İNTİHAR'

Sürücü Suna'nın kazanın ardından jandarmaya verdiği ifadede, Toprak ve Gülmez için önce "Otostop çekiyorlardı" daha sonra da "Aracın önüne atladılar" dediği öğrenildi. Erdemli Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Zekeriya Suna, buradaki ifadesinde de benzer yönde ilginç bir savunma yaptı. Suna, "Araçlara el kaldırıyorlardı. Beni gördüklerinde de geriye dönüp yine el kaldırdılar. Arabanın önüne kendilerini attılar. Ben hâlâ kazanın nasıl gerçekleştiiğini idrak edemiyorum. Dışarıdan olayı izleyen bir kişi şahısların intihara meyilli olduğunu düşünürdü. Kaza, yayaların yolun içinde yürümesi ve panikle ani manevralar yapması sebebiyle gerçekleşmiştir" dedi. Zekeriya Suna, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gerekçe olarak ise sanığın delil karartma şüphesinin bulunmaması ve sabit ikametgâh sahibi olması nedeniyle kaçma ihtimalinin olmaması gösterildi.





'BİR GÜN OLSUN GÖZALTINDA KALMADI'

Kazada hayatını kaybeden Fethiye Toprak'ın kızı Ayşe Parlak, SABAH'a konuştu. Zekeriya Suna'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Parlak, "Bir gün olsun, gözaltına alınmadı. Anneme ve yengeme çarpan bu kişinin ifadelerini okuyunca üzüntümüz daha da katlandı. Kazanın olduğu yer tek gidiş gelişli. Köy yolu gibi bir yer olduğu için olay yerinde herhangi bir kamera, MOBESE falan yok. Kazanın görgü tanığı da olmadığı için kaza tutanakları tamamen sürücünün ifadelerine göre yazılmış.

Kaza raporunda akla mantığa sığmayan bir sürü şey var. Sürücü Suna'nın tüm iddialarına yer verilmiş ama süratli olabileceği, telefonla ya da başka bir şeyle meşgul olabileceği, uyumuş olabileceği gibi birçok ihtimal hesaba katılmadan serbest bırakılmış. Ne annem ne yengem asla otostop yapma alışkanlığı olan insanlar değiller. İntihar konusunu konuşmak bile istemiyorum. İkisi de inançlı, hayatlarından memnun insanlardı" diye konuştu.