İkizleri kaza ayırdı

Antalya 'da meydana gelen kazada tek yumurta ikizi 21 yaşındaki Sema Dönmez'i çarpıp kaçan kimliği belinsiz sürücü ayırdı. Kaza Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki akşam motosiklet ile seyir halinde olan Sema Dönmez'e arkadan gelen plakası alınamayan sürücü çarpıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sema'nın yardımına arkadan gelenler koştu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını kaybettiğini belirledi.

İKİZİ SEDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İkizinin öldüğünü öğrenen Seda ise gözyaşlarına boğuldu. Seda'nnı cansız bedenini Antalya Adli Tıp morgundan amcası Ümit Dönmez aldı. Yeğenin cenazesini alınışı sırasında amca gözyaşlarına boğularak ağlaması herkesin yüreğini paraladı. Seda'nın kuzeni de gözyaşlarını tutamadı.İki yıllık üniversite mezunu Seda, Elmalı ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kazanı ardından jandarma kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İŞ DÖNÜŞÜ OTOMOBİLİ TAKLA ATTI

Antalya'da ikinci ölümlü kazada ise otelde aşçı olan 45 yaşındaki Ahmet deniz tek taraflı kazada hayatını kaybetti. Kaza önceki akşam Muratpaşa ilçesi Kaza, Kardeş Kentler Caddesi üzerinde 21.30 sularında meydana geldi. Lara bölgesinde bulunan bir otelde aşçılık yapan Ahmet Deniz kendisine ait 07 CUZ 79 plakalı aracı ile evine gitmek üzere yola çıktı. Deniz, cadde üzerine geldiği sırada bir anda dengesini kaybederek, orta refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sıkıştığı araç içerisinden çıkarılan ve 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Deniz, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Ahmet Deniz Kepez ilçesi Altınova mahalle mezarlığında toprağa verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.