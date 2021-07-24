Bu sabah saatlerinde karşılaşılan iPhone'daki test alarmı sosyal medyanın gündemine yerleşti. iPhone kullanıcıları bu sabah yüksek sesli çalan bir siren sesi ve 'Evde kal Türkiye' bildirimiyle uyandı. Kullanıcılar alarmı kapatmakla uğraşırken bir yandan da bu uyarının ne olduğunu merak etti. Evde kal Türkiye bildiriminin geldiği Test Alert Notification'ı kapatmak için belli adımlar var. Buna göre; iPhone'daki test alarmı nasıl kapatılır? Acil durum uyarıları nedir?
Evde kal Türkiye bildiriminin geldiği Test Alert Notification'ı kapatmak için şu adımları izleyebilirsiniz. Ayarlar > Bildirimler>Test Alert Notification(ekranın en alt kısmında yer alıyor) buradan kapatabilirsiniz.
iPhone ve Apple Watch'ta acil durum, hükümet ve kamu güvenliği hakkında uyarılar için bir özellik bulunuyor. Acil durumlarda iPhone ve Apple Watch kullanıcıları şu uyarıları alabilir;
Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar.
Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar.
Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar.
AMBER uyarıları (America's Missing: Broadcast Emergency Response)
Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.