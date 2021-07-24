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Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:09

iPhone’daki test alarmı nasıl kapatılır? Acil durum uyarıları nedir?

iPhone’daki test alarmı nasıl kapatılır? Acil durum uyarıları nedir?

Türkiye’deki iPhone kullanıcıları bu sabah saatlerinde telefonlarında acil durum uyarısıyla karşılaştı. Dünya genelinde koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla tedbirler alınmaya devam ederken ülkemizdeki Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) başlığıyla ‘Evde kal Türkiye’ uyarısı gündem oldu. Twitter kullanıcıları telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşarak alarmın sürekli tekrar ettiğini de ekledi. Peki iPhone’daki test alarmı nasıl kapatılır? Acil durum uyarıları nedir?

Bu sabah saatlerinde karşılaşılan iPhone'daki test alarmı sosyal medyanın gündemine yerleşti. iPhone kullanıcıları bu sabah yüksek sesli çalan bir siren sesi ve 'Evde kal Türkiye' bildirimiyle uyandı. Kullanıcılar alarmı kapatmakla uğraşırken bir yandan da bu uyarının ne olduğunu merak etti. Evde kal Türkiye bildiriminin geldiği Test Alert Notification'ı kapatmak için belli adımlar var. Buna göre; iPhone'daki test alarmı nasıl kapatılır? Acil durum uyarıları nedir?

İPHONE'DAKİ TEST ALARMI NASIL KAPATILIR?

Evde kal Türkiye bildiriminin geldiği Test Alert Notification'ı kapatmak için şu adımları izleyebilirsiniz. Ayarlar > Bildirimler>Test Alert Notification(ekranın en alt kısmında yer alıyor) buradan kapatabilirsiniz.

IPHONE ACİL DURUM UYARILARI

iPhone ve Apple Watch'ta acil durum, hükümet ve kamu güvenliği hakkında uyarılar için bir özellik bulunuyor. Acil durumlarda iPhone ve Apple Watch kullanıcıları şu uyarıları alabilir;

Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar.

Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar.

Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar.

AMBER uyarıları (America's Missing: Broadcast Emergency Response)

TEST ALERT NOTIFICATION NE DEMEK?

Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

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iPhone’daki test alarmı nasıl kapatılır? Acil durum uyarıları nedir?
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