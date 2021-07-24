Bu sabah saatlerinde karşılaşılan iPhone'daki test alarmı sosyal medyanın gündemine yerleşti. iPhone kullanıcıları bu sabah yüksek sesli çalan bir siren sesi ve 'Evde kal Türkiye' bildirimiyle uyandı. Kullanıcılar alarmı kapatmakla uğraşırken bir yandan da bu uyarının ne olduğunu merak etti. Evde kal Türkiye bildiriminin geldiği Test Alert Notification'ı kapatmak için belli adımlar var. Buna göre; iPhone'daki test alarmı nasıl kapatılır? Acil durum uyarıları nedir?