Sürücüler bayram tatili dönüşü için İstanbul İzmir otoyolu geçişini tercih ediyor. Tatil dönüşlerinde trafiğe takılmamak amacıyla en uygun yol güzergahlarını tercih eden vatandaşlar otoban fiyatlarını merak ediyor. Peki İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar?