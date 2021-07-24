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Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:33

İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

Kurban Bayramı tatili dönüşleri başlarken otoyol geçiş ücretleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bayram dönüşü memleketine dönmek isteyen vatandaşlar uygun otoyol ve köprü ücretleri araştırmasına çıktı. En çok kullanılan otoyollardan birisi de İstanbul İzmir otoyolu oluyor. İstanbul ile İzmir arasında toplam 515 km uzunluğunda olan yol bu otobanla beraber 89 km azalmıştır. Peki İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

Sürücüler bayram tatili dönüşü için İstanbul İzmir otoyolu geçişini tercih ediyor. Tatil dönüşlerinde trafiğe takılmamak amacıyla en uygun yol güzergahlarını tercih eden vatandaşlar otoban fiyatlarını merak ediyor. Peki İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1. sınıf araçlar 367 TL ödeyecek.

2. sınıf araçlar 568,50 TL ödeyecek.

3. sınıf araçlar 696,50 TL ödeyecek.

4. sınıf araçlar 924 TL ödeyecek.

5. sınıf araçlar 1165,50 TL ödeyecek.

6. sınıf araçlar 256,50 TL ödeyecek.

İSTANBUL İZMİR ARASI YENİ OTOBAN KAÇ KM?

İstanbul İzmir arasındaki mesafe, otoyolun 515 kilometre. Otoyol ile birlikte bu mesafe 426 kilometreye düştü.

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İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar?
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