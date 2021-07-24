İstanbul'da ilginç anlar! Vatandaş arızalanan İETT otobüsünü itti

Sarıyer'deki bu ilginç olay dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi.

RAMPADAN ÇIKAMAYINCA VATANDAŞ DEVREYE GİRDİ!

İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı.

İstanbul Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada!

Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.