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Giriş Tarihi: 24.7.2021 10:15 Son Güncelleme: 24.7.2021 10:53

İstanbul'da ilginç anlar! Vatandaş arızalanan İETT otobüsünü itti

DHA
İstanbul'da ilginç anlar! Vatandaş arızalanan İETT otobüsünü itti

Sarıyer, görmeye alışık olmadığımız görüntülere sahne oldu. Yolda arıza yapan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sarıyer'deki bu ilginç olay dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi.

RAMPADAN ÇIKAMAYINCA VATANDAŞ DEVREYE GİRDİ!

İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı.

İstanbul Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada!

Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İstanbul'da ilginç anlar! Vatandaş arızalanan İETT otobüsünü itti
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