İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Hamdi B., belindeki tabancayı çıkarak önce babası İbrahim B.'yi, daha sonra da kavgayı ayırmak isteyen ağabeyi İbrahim Halil (30) ve annesi Hacer B.'yi' (40) tabancayla ateş ederek yaralandı. Mehmet Hamdi B. olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.