Kamyonet kasasında yanarak can verdi

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda önceki gece Balçova'dan Narlıdere yönüne giden Günay Gümüşsoy'un kullandığı kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kamyonetin kasasındaki alevler kısa sürede büyüdü. Aracın kasasında yolculuk yapan Cesur Tayyar (6), ablası Cennet ile kuzenleri Ceylan (8) ve Emir Gümüşsoy (4) alevler arasında kaldı. Kasada yolculuk yapan Cengiz Gümüşsoy ve Ceylan Tayyar çocukları kurtarmaya çalıştı. Ancak can pazarının yaşandığı kamyonet kasasındaki çocuklardan Cesur Tayyar yaşamını yitirdi.

Diğer 3 çocuk ise hastanede tedavi altına alındı. Cesur Tayyar'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Araç kamerasına yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ailenin günübirlik tatil için Çeşme'ye gittikleri ve facianın eve dönüş yolunda yaşandığı belirtildi.