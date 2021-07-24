Kardeş kavgası çifte cinayetle noktalandı

Düzce ili Gümüşova İlçesine bağlı Yıldıztepe Köyünde önceki akşam saat 20;45 sularında yaşanan olayda, 3 kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında öfkelenen ve üzerinde bulunan silahı çıkartan İbrahim Karamahmutoğlu, art arda diğer kardeşlerinin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suat ve Şaban Karamahmutoğlu yararlanırken, olay gerçekleştiren İbrahim Karamahmutoğlu olay yerinden kaçtı.

TESLİM OLDU



Aile yakınları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen her iki yaralı kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayı arazi kavgası sonucu gerçekleştirdiği iddia edilen İbrahim Karamahmutoğlu ise telefon yolu ile kendisine ulaşan jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek, olaydan kısa bir süre sonra olayda kullandığı silah ile birlikte ormanlık alanda saklandığı barakada jandarmaya teslim oldu. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.