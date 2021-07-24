Karısını ormanda öldürdü

Kahramanmaraş
'ta
bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Erçene Mahallesi'nde yaşayan E.K. (37) boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap K.'yı (38) konuşmak istediğini söyleyerek ormanlık alana götürdü. Durumdan şüphelenen Mehtap K., mesaj atarak yakınlarına gittikleri yeri bildirdi. Mesajı alan yakınları bölgeye gittiklerinde Mehtap K.'yı yerde hareketsiz halde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mehtap K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehtap K.'nın cesedi, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.