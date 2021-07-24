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Giriş Tarihi: 24.7.2021 18:29

Kıyma makinesinde akıma kapılıp öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kıyma makinesinde akıma kapılıp öldü

Konya’da makine ile kıyma çekmek isterken elektrik akımına kapılan 72 yaşındaki Mustafa Küçükgök hayatını kaybetti.

Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesinde yaşanan olayda, Mustafa Küçükgök evinde bulunan et çekme makinasıyla çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Eşinin akıma kapıldığını gören Hatice Küçükgök'te eşini kurtarmak isterken akıma kapıldı. Durumu biraz daha iyi olan Hatice Küçükgök durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karı-koca ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Küçükgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşinin sağlık durumunu ise iyi olduğu belirtildi.

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Kıyma makinesinde akıma kapılıp öldü
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