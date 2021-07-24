Kıyma makinesinde akıma kapılıp öldü

Eşinin akıma kapıldığını gören Hatice Küçükgök'te eşini kurtarmak isterken akıma kapıldı. Durumu biraz daha iyi olan Hatice Küçükgök durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karı-koca ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Küçükgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşinin sağlık durumunu ise iyi olduğu belirtildi.