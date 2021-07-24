Kıyma makinesinde akıma kapılıp öldü

Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesinde yaşanan olayda, Mustafa Küçükgök evinde bulunan et çekme makinasıyla çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Eşinin akıma kapıldığını gören Hatice Küçükgök'te eşini kurtarmak isterken akıma kapıldı. Durumu biraz daha iyi olan Hatice Küçükgök durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karı-koca ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa Küçükgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşinin sağlık durumunu ise iyi olduğu belirtildi.