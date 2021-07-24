Lezzetin Başkenti Ankara'da Gastronomi Merkezi kurulacak

Ankara'da hem gastronomi turizmine öncülük etmek hem de lezzetlerini dünyaya tanıtmak açısından önemli bir proje hayata geçirilecek. Yılmaz, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin Lezzet Haritası'na göre Türkiye'ye özgü 2 bin 205 adet yöresel yiyecek ve içecek bulunuyor. Bölgeler arası sıralamada ise 455 çeşit yiyecek ve içecek çeşidiyle İç Anadolu Bölgesi birinci sırada gelirken, 291 özgün lezzete sahip Gaziantep ve 154 lezzete sahip Elazığ'ın ardından Türkiye'deki en zengin üçüncü il ise öllüğün körü, uruş kapama, Ankara tava, haside tatlısı gibi 93 çeşit yöresel yiyecek ve içeceğiyle Ankara" dedi.

GASTRONOMİ MERKEZİ KURULACAK

Tüm dünyada yeni lezzetleri tatmak, üretim aşamasını gözlemlemek ve tadım etkinliklerine katılmanın popüler bir turizm faaliyetine dönüştüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Bu sebeple Ankara yeme-içme kültürünün tanıtımının yapılacağı ve tüm ilçeleriyle yöresel ürünlerin tüm yıl boyunca yaşatılacağı bir Gastronomi Merkezi oluşturulmasını planlıyoruz. Buna ilişkin Kent Konseyimiz tarafından bir tavsiye kararı alındı ve bu konuya ilişkin detaylı bir rapor hazırlanması sonrasında süratle çalışmalara başlayacağız" dedi.

SAĞLIKLI YİYECEK, SAĞLIKLI KENT

Ankara'nın her türlü gastronomi turistinin taleplerine yanıt verebilir bir kent olduğunu anlatan Yılmaz, "Ankara'da yeme içme sektöründe 8 bin 929 işletme, 66 bin 385 çalışanı ile hizmet veriyor. Pandemi öncesi olan 2019'da Ankara'yı 600 bin yabancı turist ziyaret etti. Gastronomi turizmi çalışmalarımız ile gelen turistlere Ankara'ya özgü lezzetler, bağbozumu etkileşimli etkinlikler, Türk mutfağı, dünya mutfağı, sokak satıcıları, fast-food zincirleri ve lüks restoranlarımızla hizmet vermeye hazırız. Hizmette de sağlıklı ve güvenli yeme-içmeyi ön plana çıkararak tüm dünya başkentlerine örnek olacak şekilde 'Sağlıklı yiyecek, sağlıklı kent' parolasını şiar edineceğiz" dedi.

50 bin nüfuslu Beypazarı'nın yılda 500 bin turisti ağırladığını ifade eden Yılmaz, "Bunun en önemli sebebi evlerde saklı kalan Beypazarı mutfağına gösterilen ilgidir. Bunu her ilçemize yayacağız" dedi.

TÜRKİYE'YE GELEN TURİST YEME-İÇMEYE 157 DOLAR HARCIYOR

Yılmaz, ATO İktisadi ve Hukuki Araştırmalar Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gastronomi Turizmi Raporu'na göre küresel çapta gastronomi turizminin 2024 sonuna kadar yüzde 6.53 büyüyerek, 416 milyon dolar seviyesine yükseleceğini belirtti.

Küresel gastronomi turizminde yüzde 40 ile en büyük paya sahip bölgenin Asya Pasifik olduğunu anlatan Yılmaz, "Küresel gastronomi turizminde en büyük paya sahip ülkelerin başında ise yüzde 11.25 ile Almanya gelirken, bu ülkeyi Fransa, Hindistan ve Çin takip ediyor" diye konuştu.