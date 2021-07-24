Maçka saldırısında flaş gelişme! Emrah Danışman yeniden tutuklandı





Ağır tahrik altında gerçekleştirmiştir. Mağdurun yaşamsal tehlikesi olmadığı sabittir. 1 yıldır tutukludur. Tahliyesini talep ediyorum" diye konuşmuştu. Emrah Danışman'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar vermiş, Danışman'ın haftada bir gün evine en yakın karakola giderek imza atmasını kararlaştırmıştı.