MEB Ziya Selçuk’tan ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna net yanıt! 2021 2022 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor?

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Şu an yaz tatilinde olan öğrenci ve velisi okullar ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında online olarak eğitime başlayan öğrencileri bu sene yüz yüze eğitimin karşılaması bekleniyor. Heyecanla okulların açılmasını bekleyen öğrenciler için tüm merak edilen soruları Ziya Selçuk yanıtladı. Bu kapsamda; Okullar ne zaman açılacak? 2021 2022 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB Ziya Selçuk'tan son açıklamalar…
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.
Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız. Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.
Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.