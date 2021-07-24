Genç yaşına rağmen okçuluk dalında adından sıkça söz ettiren Mete Gazoz hayatı bir anda gündem oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen ve bu yıl seyircisiz olarak gerçekleştirilme kararı alınan 2020 Tokyo Olimpiyatları sayısız isimde sporcu yer alırken bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olan Mete Gazoz bireysel mücadelesini sürdürecek. Küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi alan Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında? Milli okçu Mete Gazoz nereli?

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğan milli sporcumuz, küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi aldı. Kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettiren 19 yaşındaki Gazoz, ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek ülke çapında üne kavuşan Gazoz, yerli sporculardan da destek gördü. Özellikle Arda Turan'ın sosyal medya hesaplarından Mete Gazoz'la ilgili destek mesajları Mete'nin büyük çapta tanınmasına ve desteklenmesine olanak tanıdı.

Mete, Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu.

2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı.

Milli Okçumuz Mete Gazoz, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında, yaptığı atışlar sonucunda 3 büyük rekor daha kırdı. Sıralama turlarında Gazoz, aldığı 698 puanla 1. olarak Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekolarının yeni sahibi oldu.