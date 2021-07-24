Nusaybin’de otomobil engeli motosikletine çarptı: 3 yaralı

Edinen bilgilere göre, kaza akşam üzeri Yenituran Mahallesi Seher Sokak üzeri Alman köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve pilakasi öğrenilmeyen otomobil engeli motosiklete çarpması sonucu engeli sürücü ve aynı motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralanırken kazaya karışan otomobil kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen motosiklet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünün yakalamak için soruşturma başlattığı öne sürüldü.