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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Ölüme çağırdılar

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Ölüme çağırdılar
Gaziantep Nizip'te, dönercide çalışan Ali Osman Deveci ile iş arkadaşı Harun Ekinci arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayı öğrenen patronları da Deveci'nin babası Yusuf Deveci'yi arayarak, "Burada sorun var, gel" dedi. Bunun üzerine otomobiliyle dönerciye giden Yusuf Deveci, iş yerinin önünde bekleyen Ekinci'nin akrabalarının saldırısına uğradı. Yere düşen ve gruptaki bir kişi tarafından bıçaklanan 5 çocuk babası Yusuf Deveci (51) kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, zanlı Harun Ekinci'yi yakaladı.
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Ölüme çağırdılar
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