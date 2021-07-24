Ölüme çağırdılar

Gaziantep Nizip
'te, dönercide çalışan Ali Osman Deveci
ile iş arkadaşı Harun Ekinci
arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayı öğrenen patronları da Deveci'nin babası Yusuf Deveci'yi arayarak, "Burada sorun var, gel" dedi. Bunun üzerine otomobiliyle dönerciye giden Yusuf Deveci, iş yerinin önünde bekleyen Ekinci'nin akrabalarının saldırısına uğradı. Yere düşen ve gruptaki bir kişi tarafından bıçaklanan 5 çocuk babası Yusuf Deveci (51) kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, zanlı Harun Ekinci'yi yakaladı.