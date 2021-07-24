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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Operatör damada kepçeli konvoy

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Operatör damada kepçeli konvoy

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kepçe operatörü damadın düğün konvoyu kepçeler oldu. 14 yaşından beri kepçe operatörlüğü yapan Davut Bakış (23), Semanur Bakış ile dünya evine girdi. Damadın arkadaşları ise kepçeleriyle konvoy oluşturup gelinin saçını yaptırdığı kuaför salonuna gitti. Ardından iş makineleri yine konvoy halinde düğün evine geldi. Konvoy, sokağın başında kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı. Trafik Şube'den izin alarak konvoy yaptıklarını söyleyen Bakış, "Arkadaşlarımın sürprizi beni mutlu etti" diye konuştu.

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Operatör damada kepçeli konvoy
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