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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu

Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Aykul (61), Antalya Kemer'deki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Beycik Mahallesi'ndeki Demirsu Sitesi'nde yaklaşık 30 yıldır yaşayan Levent Aykul, aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul'un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor. Levent Aykul'un evinde Jandarma Olay Yeri ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18'ler filmlerinde rol almıştı. Oyuncu Aykul'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
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Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu
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