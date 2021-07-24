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Giriş Tarihi: 24.7.2021 16:35

Saklıkent’e ziyaretçi akını

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Saklıkent’e ziyaretçi akını

Önemli turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya sınırında yer alan Saklıkent Kanyonuna, Kurban Bayramı tatilinde akın edildi. Tatilciler, doğa harikasının keyfini doyasıya yaşadı.

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya arasında olan Saklıkent Kanyonuna, tatilciler akın etti. En popüler turizm çekim merkezlerinden biri olan Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında yer alan Saklıkent'te, Kurban Bayramı tatilinde ilgi odağı oldu.

Doğa harikasında tatilcilerin bir çok aktivite yapabilmesi için her türlü olanak sağlandı. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı düşük sıcaklığa sahip olduğu 18 kilometrelik kanyon, bayram tatilinde de macera tutkunlarının adresi oldu.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Ülkemizin yeryüzü cenneti köşelerinden biri olan kanyonda, turistlerin güzel bir tatil yapabilmesi için her şey mevcut. Doğal güzelliğin keyfini yaşayan yerli yabancı turistler, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarına paylaştı.

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Saklıkent’e ziyaretçi akını
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