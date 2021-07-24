Saklıkent’e ziyaretçi akını

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Muğla ve Antalya arasında olan Saklıkent Kanyonuna, tatilciler akın etti. En popüler turizm çekim merkezlerinden biri olan Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında yer alan Saklıkent'te, Kurban Bayramı tatilinde ilgi odağı oldu.

Doğa harikasında tatilcilerin bir çok aktivite yapabilmesi için her türlü olanak sağlandı. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı düşük sıcaklığa sahip olduğu 18 kilometrelik kanyon, bayram tatilinde de macera tutkunlarının adresi oldu.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Ülkemizin yeryüzü cenneti köşelerinden biri olan kanyonda, turistlerin güzel bir tatil yapabilmesi için her şey mevcut. Doğal güzelliğin keyfini yaşayan yerli yabancı turistler, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarına paylaştı.