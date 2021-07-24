Şanlıurfa’da silahlı kavga 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şair Nabi Mahallesi'ndeki babasının evine gelen Hamdi B. babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamdi B. silahla babası İ.B. (64), ağabeyi H.B. (30) ve annesi H.B. (40) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri, silahlı kavgayı sonlandırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.B. (64) ve H.B. (30) ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, anne H.B. (40) ise Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.