Şanlıurfa’da silahlı kavga 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri, silahlı kavgayı sonlandırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.B. (64) ve H.B. (30) ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, anne H.B. (40) ise Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.