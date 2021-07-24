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Giriş Tarihi: 24.7.2021 16:44

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Şanlıurfa-Hilvan yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa- Hilvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cezaevi- Hilvan karayolun arasında Sercan B. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerinden geçen Abdi D. idaresindeki otomobil ile Zeynel Abidin G idaresindeki hafif ticari araç ve bir diğer otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile bir otomobil devrilirken diğer araçlara yola sürüklendi. Kazada sonucu araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleye yaptıktan sonra 8 yaralı ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre yol trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesi ile yol normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 8 yaralı
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