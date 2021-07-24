Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Hilvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cezaevi- Hilvan karayolun arasında Sercan B. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerinden geçen Abdi D. idaresindeki otomobil ile Zeynel Abidin G idaresindeki hafif ticari araç ve bir diğer otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile bir otomobil devrilirken diğer araçlara yola sürüklendi. Kazada sonucu araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleye yaptıktan sonra 8 yaralı ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre yol trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesi ile yol normale döndü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.