Şaşırtan test mesajı trend topik oldu

Pahalı bir telefon markasının Türkiye'de bulunan çoğu kullanıcısı, sabah saatlerinde telefonlarına art arda gönderilen Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) ve 'Evde kal Turkiye' mesajı ile uyandı. Büyük şaşkınlık yaşayan kullanıcılar daha sonra bu mesajın aynı markanın birçok kullanıcısına geldiğini farkedince, hemen ekran görüntüsü alarak Twitter'da paylaştı. Kullanıcıların önemli bir durum olmadığını anlayarak gönderilem mesajı ti'ye alarak yapmış olduğu paylaşımlar kısa sürede trend topik oldu.