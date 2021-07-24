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Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:05 Son Güncelleme: 24.7.2021 11:05

Şaşırtan test mesajı trend topik oldu

ABBAS ÇAKAR
Şaşırtan test mesajı trend topik oldu

Bilinen pahalı telefon markalarından birinin kullanıcıları, sabah saatlerinde telefonlarına gelen “Test Alert Notification, Evde kal Turkiye” mesajları ile güne şaşkın bir şekilde uyandı. Mesaj karşısında şaşkınlık yaşayan kullanıcılar, Twitter’de ekran görüntülerini paylaşarak, mesajı ti’ye aldı.

Pahalı bir telefon markasının Türkiye'de bulunan çoğu kullanıcısı, sabah saatlerinde telefonlarına art arda gönderilen Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) ve 'Evde kal Turkiye' mesajı ile uyandı. Büyük şaşkınlık yaşayan kullanıcılar daha sonra bu mesajın aynı markanın birçok kullanıcısına geldiğini farkedince, hemen ekran görüntüsü alarak Twitter'da paylaştı. Kullanıcıların önemli bir durum olmadığını anlayarak gönderilem mesajı ti'ye alarak yapmış olduğu paylaşımlar kısa sürede trend topik oldu.

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Şaşırtan test mesajı trend topik oldu
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