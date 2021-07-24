Savcı kaza yaptı annesini kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti. 45 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nizip ilçesine geçen ay atanan Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren, bayram tatili için memleketi Adana'ya gitti.

Bayramın 3. günü ise annesi Rabia Evren ile birlikte daha önce görev yaptığı Tokat'taki avukat nişanlısını ziyaret etmek için yola çıktı. Ancak, Sivas'ın Şarkışla ilçesi yakınlarında kontrolünü kaybettiği otomobil kayalıklara çarptı. Yaralanan anne ile oğlu Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Rabia Evren kurtarılamayarak hayatını kaybederken Şenkut Evren tedaviye alındı. Öte yandan Mersin Tarsus'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çartığı 2 kişi yaşamını yitirdi. Sakarya Kocaali'de çarpışan iki araçtan biri, yol kenarında yürüyen Cemalettin Emecan'a çarptı. Emecan hayatını kaybetti. Mersin'de pikap köprüden uçtu, Halil Çapar ile kızı Dilek öldü. Adıyaman'da şarampole devrilen minibüste 2 kişi can verdi. Kütahya Gediz'de iki otomobil çarpıştı. Kazada Emine Akagündüz öldü.