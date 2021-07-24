Serdar Yiğit evlilik için gün sayarken sel sularına kapıldı

Doğu Karadeniz'i vuran sel felaketi ardında acı hikayeler bıraktı. Onlardan biri de önceki gün Artvin'de etkili olan şiddetli yağışla coşan Murgul Deresi'nde kaybolan Serdar Yiğit'in öyküsü. Yiğit 42 yaşında bir kamyon şoförüydü.