Şile yolunda trafik kazası: İtfaiye termal kamera ile yaralı aradı

Arabanın uçtuğunu gördük. Yaralı biri vardı onu çıkardık. İki kişi olduğu söylendi bir kişi kayıptı. Arabanın dışını ve etrafını baktık bir şey bulamadık. Polis ekipleri ve tanıklar geldi. Görgü tanığına göre iki kişi olduğu iddia edildi. Ormana doğru savrulduğu söyleniyor. Vatandaş olarak bizde aradık bir şey bulamadık" diye konuştu.