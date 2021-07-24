Balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Ertem kırsal mahallesinde bulunan gölette yaşanan balık ölümlerinin araştırılmasını isteyen mahalle sakinleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerden yardım istiyor.





Binlerce yavru balıkların kıyıya vurmasıyla birlikte su üstünde toplanan çok sayıda martı yaşayan balıkları avlayarak besleniyor.

Gölette ilk defa balık ölümlerinin yaşandığını söyleyen Ertem Mahalle Muhtarı Sefer Gümüştaş şunları kaydetti. ''Yaklaşık 2 asırdan beridir bu göletten mahalle sakinleri ve çevre köylerin su ihtiyacı karşılanıyordu, yaşım itibariyle bu gölette su içilerek balık tutuluyordu suyu bile içilecek kadar temizdi, ama 2 gün önce gördüğümüz balık ölümlerinin ardından mahalle sakinleri tedirgin olduğu için suyu kullanamıyor, binlerce balık yok oldu gerekli yerlere başvurumuzu yaptık, yetkililerin bir an önce gelip balık ölüm nedenini araştırılması gerekiyor, çocuklarımızı her hangi bir hastalığı karşı göletten uzak tutuyoruz'' diye konuştu.





Binlerce yavru balıkların bilinmeyen bir nedenle kıyıya vurduğunu belirten İdris Gümüştaş şunları kaydetti. ''Mahallemizde bulunan gölette binlerce balık bulunuyordu, yıllardan beridir mahalle sakinleri bu göletten su ihtiyacını karşılanıyordu. 2 gün önce yaşanan balık ölümlerinin nedenini bilmiyoruz, gölette geldiğimizde balıklar kıyıya vurmuştu yavru balıkların ölmesinin ardından mahalle sakinleri suyu kullanmıyor suyun rengi değişkenlik göstermiş yetkililerin gelip incelemesi gerekiyor.'' dedi.



Mahalle sakinleri kıyıya vuran balıkları tedirgin bir şekilde izlerken yetkililerin inceleme çalışmasının yapmasının ardından balık ölümlerinin neden kaynaklandığı belli olacağı aktarıldı.