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Giriş Tarihi: 24.7.2021 12:27 Son Güncelleme: 24.7.2021 12:44

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

AA
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor
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