Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.