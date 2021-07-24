Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden giden ve kaybolduktan iki gün sonra cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki Onur Eker, toprağa verildi. Pursaklar'ın Yeşilova mahallesindeki dedesinin evine bayram tatili için gelen Onur Eker, dedesi ile ahırdaki kurbanlık koyunu kesmek için dışarıya çıkarmıştı. Dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden giden Eker'den haber alınmaması üzerine ailesi ekiplere haber vermişti.

150'den fazla personelin katılımı ile 2 gün süren arama çalışmaları sonucunda Eker'in cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu. Talihsiz gencin cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tıp fakültesi öğrencisi Eker'in acılı ailesi, gözyaşlarına hâkim olamadı.