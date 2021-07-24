Sosyal medya Yusuf Güney'i konuşuyor! Taksiciyle kavgası gündem oldu

"TAKSİ STANDARTLARINA BİR DÜZENLEME GETİRİLEMEDİ"

Açıklamalarına devam eden Güney, "Ben bunu neden dile getirmek istedim devamlı aynı sorunları yaşadığımız için dile getirdim. Taksi standartlarına bir düzenleme getirilemedi. Taksicilik zor bir meslek ama günün sonunda mağdur olan müşteriler ve vatandaşlar oluyor. Bugün yaşadığımız olay bunlardan bir tanesi. Ben Anadolu Yakası Küplüce taraftarındaydım. Karşı tarafa evime gitmek istedim. Bir saat taksi bekledim" ifadelerine yer verdi.