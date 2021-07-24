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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Sosyetik çift adliyelik oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sosyetik çift adliyelik oldu

Eşi Sena Uyanık’ın fırlattığı bardakla yaralanıp darp raporu alan iş insanı Ertan Uyanık, bu kez toplantıyı basan eşinin tehdit ve hakaretlerine maruz kalınca soluğu savcılıkta aldı

Cemiyet dünyasının tanınmış iş insanı Ertan Uyanık ile eşi Sena Uyanık arasında yaşanan olaylar zinciri adliyelik oldu. Ertan Uyanık, geçtiğimiz günlerde eşi Sena Uyanık'la tartışma yaşadı. İddiaya göre yaşanan tartışma sırasında genç kadın bir anlık öfkesiyle eşine cam bardak fırlattı. İş insanının kafasına isabet eden bardak kırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi ve yaralar oluşan genç adam, gittiği özel bir hastaneden darp raporu aldı. Uyanık çifti arasında yaşanan tartışma sonrası yine iddiaya göre Sena Uyanık, yakın dostları güzellik uzmanı Yasemin Miras ile birlikte Ertan Uyanık'ı takip etmeye başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eşinin Beşiktaş'ta lüks bir restorana girdiğini gören Sena Uyanık, yine iddiaya göre eşi Ertan Uyanık'ın toplantıda olduğu bir sırada gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre sonra eşinin toplantı yaptığı masaya giderek tehdit ve hakaretler savuran Sena Uyanık, bir de eşinin üstüne masanın üzerindeki suyu döktü. Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran iş insanı Uyanık, itibar kaybı yaşadığını, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını ileri sürdü. Ertan Uyanık'ın ihbarı sonrası kendisini darp eden eşi ve yakın arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı.

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Sosyetik çift adliyelik oldu
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