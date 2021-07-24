Sosyetik çift adliyelik oldu

Cemiyet
dünyasının tanınmış iş insanı Ertan Uyanık
ile eşi Sena Uyanık
arasında yaşanan olaylar zinciri adliyelik oldu. Ertan Uyanık, geçtiğimiz günlerde eşi Sena Uyanık'la tartışma yaşadı. İddiaya göre yaşanan tartışma sırasında genç kadın bir anlık öfkesiyle eşine cam bardak fırlattı. İş insanının kafasına isabet eden bardak kırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi ve yaralar oluşan genç adam, gittiği özel bir hastaneden darp raporu aldı. Uyanık çifti arasında yaşanan tartışma sonrası yine iddiaya göre Sena Uyanık, yakın dostları güzellik uzmanı Yasemin Miras
ile birlikte Ertan Uyanık'ı takip etmeye başladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eşinin Beşiktaş
'ta lüks bir restorana girdiğini gören Sena Uyanık, yine iddiaya göre eşi Ertan Uyanık'ın toplantıda olduğu bir sırada gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre sonra eşinin toplantı yaptığı masaya giderek tehdit ve hakaretler savuran Sena Uyanık, bir de eşinin üstüne masanın üzerindeki suyu döktü. Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran iş insanı Uyanık, itibar kaybı yaşadığını, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını ileri sürdü. Ertan Uyanık'ın ihbarı sonrası kendisini darp eden eşi ve yakın arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı.