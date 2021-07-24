Sosyetik çiftten skandal olaylar zinciri! Ünlü iş adamının başına gelmedik kalmadı

DEDEKTİF GİBİ İZLEDİ

Uyanık çifti arasında yaşanan tartışma sonrası yine iddiaya göre Sena Uyanık, yakın dostları güzellik uzmanı Yasemin Miras ile Ertan Uyanık'ı takip etmeye başladı. Eşinin Beşiktaş'ta lüks bir restorana girdiğini gören Sena Uyanık, yine iddiaya göre eşi Ertan Uyanık'ın toplantıda olduğu bir sırada gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre sonra eşinin toplantı yaptığı masaya giderek, tehdit ve hakaretler savuran Sena Uyanık, bir de eşinin üstüne masanın üzerindeki suyu döktü.