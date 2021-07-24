Tatilcilerin İstanbul’a dönüşü başladı

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasını fırsat bilerek tatil bölgelerine ya da memleketlerine giden vatandaşların İstanbul'a dönüşleri başladı. Tatilin son günü oluşabilecek yoğunluğu düşünerek erken dönüş yapan tatilciler, tatilin başlangıcında olduğu gibi havalimanlarında yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanı'nda bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk gün boyu devam etti.





İKİ HAVALİMANINDAN BİN 731 UÇUŞ PLANLANDI



Yaz sezonunun başlaması ve seyahat kısıtlamalarının kalkması ile birlikte bayram tatili nedeniyle konulan ek seferlerle salgının başlangıcından beri en yoğun günlerini yaşayan İstanbul Havalimanı bugün planlanan bin 61 sefer ile 150 bine yakın yolcunun kullanması beklenirken, geliş seferlerinde yoğunluğun yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 670 uçuş yapılacak



SON GÜNE BIRAKMAK İSTEMEDİK



Kızı ile birlikte tatil için Antalya'ya giden Fatmagül Kadayıfçıoğlu "Bayram tatili için gitmiştik. Bir hafta kaldık. Çok da yoğunluğa kalmamak için iki gün önceden dönmek istedik. Çocuğumuzla birlikte gayet güzel ve keyifli bir haber oldu. Bilet bulmakta da oldukça zorlandık. Çünkü son dakikaya bırakmıştık. İnanılmaz bir yoğunluk vardı hatta uçağımız da tamamen doluydu. Ama biz dönebildiğimiz için şanslılardan biriydik" dedi.