Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere bir sosyal farkındalık akıllı telefonlara indirilen Evde Kal Türkiye uygulamasında Test Alert Notification uyarısı milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak telefonlara Test Alert Notification uyarısı gelince vatandaşlar araştırmaya başladı. Peki Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir, Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification

TEST ALERT NOTİFİCATİON EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI NEDİR?

Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerin Covid 19 seyriyle bağlantılı 'acil durum alarm tatbikatı' Türkiye'de de gündem oldu.

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaştı.