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Giriş Tarihi: 24.7.2021 15:45

Tokyo Voleybol maçları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları voleybol maçları saat kaçta? Filenin Sultanları'nın maç programı

Tokyo Voleybol maçları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları voleybol maçları saat kaçta? Filenin Sultanları'nın maç programı

Dünyanın yakından takip ettiği Tokyo Olimpiyatları devam ederken voleybol maçları heyecanla bekleniyor. İlk maçına Çin karşısında çıkmaya hazırlanan Filenin Sultanları Ariake Arena’daki ilk antrenmanını yapmış oldu. Spor tutkunlarının büyük ilgiyle izleyediği maçlar 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılıyor. Peki Tokyo Voleybol maçları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları voleybol maçları saat kaçta? Filenin Sultanları'nın maç programı

Tokyo Olimpiyatları voleybol maç takvimi açıklandı. Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'den 18 branşta 108 Milli sporcu katılıyor. Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak. Filenin Sultanları'nın maç programı yayınlanırken Tokyo Voleybol maçları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları voleybol maçları saat kaçta?

TOKYO VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu'nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Millilerimiz, B Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 10.25'te Çin ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk maçı ise 25 Temmuz'da Çin karşısında gerçekleşecek.

TOKYO OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MAÇLARI NASIL İZLENİR?

Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izlenebilecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMININ MAÇ TAKVİMİ

İlk maçına 25 Temmuz'da Çin karşısında çıkacak olan A Milli kadın Voleybol Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde;

25 Temmuz - 10:25 | Türkiye - Çin

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

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Tokyo Voleybol maçları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları voleybol maçları saat kaçta? Filenin Sultanları'nın maç programı
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