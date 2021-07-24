Tokyo Voleybol maçları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları voleybol maçları saat kaçta? Filenin Sultanları'nın maç programı

Tokyo Olimpiyatları voleybol maç takvimi açıklandı. Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'den 18 branşta 108 Milli sporcu katılıyor. Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak. Filenin Sultanları'nın maç programı yayınlanırken Tokyo Voleybol maçları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları voleybol maçları saat kaçta?

TOKYO VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu'nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Millilerimiz, B Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 10.25'te Çin ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk maçı ise 25 Temmuz'da Çin karşısında gerçekleşecek.