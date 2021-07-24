Tüm Türkiye’nin sevgisini kazandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Sait Kocakaya (38), geçen Ramazan Bayramı'nda mezarlıkta kendisinden balon isteyen kadına "Çocuğunu gönder, vereyim" dedi. "Gelemez, o mezarda" yanıtını alınca, bu bayram Serik'te 80 çocuk mezarına teker teker balon bağlayıp karanfil bıraktı. SABAH, Kocakaya'nın yüreklere dokunan bu davranışını önceki gün manşetten duyurdu. Haberi okuyanlar, Kocakaya'nın telefonunu kilitledi. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Almanya'dan dahi yüzlerce tebrik telefonu ve mesajı alan Kocakaya, "Kayınpederim Kıbrıs gazisiydi. Bu nedenle onurlu ve gururluyum. Borcum olsa da çocuk sevindiririm. Kimsenin fark etmediğini zannettiğim olaydan bu yana, 3 gündür uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Kafamı kaldırarak gezemiyorum. Herkes beni göstererek bir şeyler konuşuyor. Bu gurur verici bir şey" dedi.





'PARA VERİP ALMAYAN VAR'

"Haberin SABAH'ta yayınlanmasının ardından tezgâhıma gelen birçok kişi balon istiyor, parayı bırakıp balonu almadan gidiyor" diyen Sait Kocakaya, sözlerine şöyle devam etti: "Bazıları, tezgâhımdaki balonların hepsini almak istiyor. Van'dan nöbeti biten bir asker bile arayıp, gurur duyduğunu söyledi. O beni çok duygulandırdı. Bir teyze, 'O gazetedeki çocuk sen misin? Ne güzel bir çocuksun. İnsanların hayır duasını alıyorsun. Para versem benim adıma da 3 çocuk mezarına balon bağlayabilir misin' dedi. Ben de 'Bağlarım' dedim. Ancak para kabul etmedim. Bunu reklam ya da para için yapmadım. Allah kimsenin çocuğunu yanından eksik etmesin. 16 yaşındaki oğlum benim için ne kadar değerliyse, diğer çocuklar da o kadar değerli."





SERİK'İ DÜNYAYA DUYURDU

Sait Kocakaya, 150 bin nüfuslu Serik'in de en sevilen siması oldu. Serikliler, ilçenin adını insani bir yönle Türkiye ve dünyaya duyuran Kocakaya'nın isminin bir sokağa veya balon sattığı parka verilmesini istedi.



EŞİ KAS HASTASI

Kocakaya'nın kas hastası olan eşi Hatice Kocakaya ise "Zaten her cuma çocuklara balonşeker dağıtıyordu. Bizim için değişen bir şey yok, her zamanki yaptığımız şeylerdi. Tabii gurur verici bir şey ama tüm dünyanın ve Türkiye'nin öğrenmesi tuhaf oldu. Çünkü biz böyle şeyleri içimizde yaparız. Kimsenin bilmesine gerek yok. Herkes övgüyle aramaya başladı. Telefonu hiç susmadı, tanısın tanımasın arayıp tebrik ediyorlar. Bu da insanı gururlandırıyor" dedi.