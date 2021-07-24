Türkiye sevgisiyle biliniyordu! Ünlü İskoçyalı aktör Mike Mitchell Fethiye'de otel odasında ölü olarak bulundu

Mitchell Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı. Türkiyeyi ve Fethiye'yi çok seven Mike Mitchell Fethiye'den villa alarak bu ilçeye yerleşmişti.