Tuvalet ihtiyacı kazaya neden oldu: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Recep Çalık, çocuğunun tuvalet ihtiyacı için 35 TLT 27 plakalı otomobilin sağa çekti. Bu sırada arkadan gelen Yaşar Yıldırım yönetimindeki 06 DS 5248 plakalı otomobille Necmettin Çetintaş yönetimindeki 34 DU 1940 plakalı otomobil, Çalık'ın otomobiline çarptı. Kazada Necmettin Çetintaş ile yanındaki Talha, Furkan Eymen, Sümeyye ve Lütfiye Çetintaş ile diğer sürücülerden Yaşar Yıldırım yaralandı.