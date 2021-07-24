Van ve Hakkari’de 449 kilo eroin ele geçti

Van
ve Hakkari
'de zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri bir ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda arazide çuvallar içinde 184 kilo eroin ele geçirildi. Van'da da Narkotik ekiplerince İpekyolu ilçesinde takibe alınan bir araçta yapılan detaylı aramada 564 paket halinde 265 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak M.Ü. ve G.Ü. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.