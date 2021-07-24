Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vurulduktan 13 gün sonra öldü! Tekstilci cinayet kurbanı
Giriş Tarihi: 24.7.2021 13:57

Vurulduktan 13 gün sonra öldü! Tekstilci cinayet kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Vurulduktan 13 gün sonra öldü! Tekstilci cinayet kurbanı

Antalya’da 20 bin liralık alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 13 gün önce başından yaralanan Menderes Çoban (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda sırtından bıçaklanarak yaralanan ağabeyi Fahrettin Çoban’ın ise yaşam savaşı sürüyor. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan, Sabahattin - İlyas Bayhan'ın kardeşlerin ise kayıplara karıştı.

Cinayet ve yaralama olayı 12 Temmuz günü gecesi Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Sabahattin ile İlyas Bayhan kardeşler, Menderes Çoban ve ağabeyi Fahrettin Çoban, alacak anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Sabahattin Bayhan av tüfeğiyle 4 el ateş ettiği Menderes Çoban'ı başından, Fahrettin Çoban'ı ise bıçakla sırtından yaraladı.

Saldırının ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleni ardından Menderes Çoban ve Fahrettin Çoban'ı ambulansla ilçedeki hastaneye sevk etti. Burada tedaviye alınan Menderes Çoban, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çoban'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu orguna getirildi. Çoban'ın cenazeyi yapılan otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği kaydedildi. Öte yandan Sırtından bıçakla yaralanan Fahrettin Çoban ise, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik güçleri cinayeti işledikten sonra kaçan Sabahattin - İlyas Bayhan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı. Öldürülen Menderes Çoban'ın yakınları ise isi saldırganın yakalanmasını istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vurulduktan 13 gün sonra öldü! Tekstilci cinayet kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA