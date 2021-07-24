Vurulduktan 13 gün sonra öldü! Tekstilci cinayet kurbanı

Cinayet ve yaralama olayı 12 Temmuz günü gecesi Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Sabahattin ile İlyas Bayhan kardeşler, Menderes Çoban ve ağabeyi Fahrettin Çoban, alacak anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Sabahattin Bayhan av tüfeğiyle 4 el ateş ettiği Menderes Çoban'ı başından, Fahrettin Çoban'ı ise bıçakla sırtından yaraladı.

Saldırının ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleni ardından Menderes Çoban ve Fahrettin Çoban'ı ambulansla ilçedeki hastaneye sevk etti. Burada tedaviye alınan Menderes Çoban, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çoban'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu orguna getirildi. Çoban'ın cenazeyi yapılan otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği kaydedildi. Öte yandan Sırtından bıçakla yaralanan Fahrettin Çoban ise, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik güçleri cinayeti işledikten sonra kaçan Sabahattin - İlyas Bayhan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı. Öldürülen Menderes Çoban'ın yakınları ise isi saldırganın yakalanmasını istedi.