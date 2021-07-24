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Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:57 Son Güncelleme: 24.7.2021 12:41

Yaralı güvercin, Aykut sayesinde kurtuldu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Yaralı güvercin, Aykut sayesinde kurtuldu

Ardahanlı 14 yaşındaki lise öğrencisi balkona konan yaralı güvercine sahip çıktı. Bir hafta boyunca evinde baktığı kuşu Doğa Koruma ekiplerine teslim etti. Yaralı kuş Kars’ta tedavi altına alındı.

Ardahan'da 14 yaşındaki Lise öğrencisi Aykut Yıldız, evinin balkonuna konmuş yaralı bir güvercin gördü. Uçamayan güvercini eve alan Yıldız, kuşun besledikten sonra evinde bakmaya başladı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen düzelmeyen kuş için Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

Yardım istediği ekipler, eve gelerek güvercini teslim aldı. Yaralı kuş, Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Yaralı güvercine yaklaşık bir hafta boyunca baktığını söyleyen Aykut Yıldız, "Evimizin balkonuna konmuştu. Biz de onu eve alıp beslemeye çalıştık. Bir hafta sonra baktık ki tedavilerini yapamıyoruz. Bu nedenle doğa koruma ekiplerine vermeye karar verdik. İnşallah tedavisi yapıldıktan sonra iyileşir" dedi.

Balkona sığınan kanadı kırık güvercine şefkat eli

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Yaralı güvercin, Aykut sayesinde kurtuldu
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