Yaralı güvercin, Aykut sayesinde kurtuldu

Ardahan'da 14 yaşındaki Lise öğrencisi Aykut Yıldız, evinin balkonuna konmuş yaralı bir güvercin gördü. Uçamayan güvercini eve alan Yıldız, kuşun besledikten sonra evinde bakmaya başladı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen düzelmeyen kuş için Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

Yardım istediği ekipler, eve gelerek güvercini teslim aldı. Yaralı kuş, Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Yaralı güvercine yaklaşık bir hafta boyunca baktığını söyleyen Aykut Yıldız, "Evimizin balkonuna konmuştu. Biz de onu eve alıp beslemeye çalıştık. Bir hafta sonra baktık ki tedavilerini yapamıyoruz. Bu nedenle doğa koruma ekiplerine vermeye karar verdik. İnşallah tedavisi yapıldıktan sonra iyileşir" dedi.

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