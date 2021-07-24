Yardım istediği polisin tabancasını kaptı! O anlar kamerada





KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olay hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.K.'nin polis memurunun belinden beylik tabancasını aldığı, durumu fark eden polis memuru ve vatandaşların dışarı kaçtığı görüldü. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisinin de saklanarak korunmaya çalıştığı ve M.K.'nin de herkes çıktıktan sonra dışarı çıktığı kamera tarafından görüntülendi.