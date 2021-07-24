Dört yılda bir gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'den 18 branşta 108 Milli sporcu katılırken Yasemin Ecem Anagöz hayatı gündeme geliyor. Milli okçulardan Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu. Yaşanan bu gelişmeler üzerine sporcunun hayatı merak edilmeye başlandı. Anagöz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etmişti. Peki Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ecem Anagöz nereli?
YASEMİN ECEM ANAGÖZ KİMDİR?
14 Ekim 1998 tarihinde dünyaya gelen Yasemin Ecem Anagöz, Türk okçu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Anagöz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 642 puanla 13. sırada tamamladı.
Yasemin Ecem Anagöz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 642 puanla 13. sırada tamamladı. Sırasıyla Norveçli, Beyaz Rus ve Gürcü rakiplerini geçen sporcu, çeyrek finalde eşleştiği Yunan Evangelia Psarra'ya kaybederek elendi. Anagöz, Nottingham'daki Avrupa elemelerindeki performansıyla 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı. İlk turda Polonyalı rakibi Karina Lipiarska'yı 5-5 berabere biten maç sonrası tek ok tie-break'i ile geçen Anagöz, Son 32'ye kaldı. Bu turda karşılaştığı Meksikalı Alejandra Valencia'yla yine 5-5'lik beraberlik oluştu ancak bu kez tie-break sonucu kaybederek olimpiyatlara veda etti.
MİLLİ TAKIM, KAÇAN BRONZ MADALYANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR
Okçuluk Milli Takımı'nda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün karışık takımda 4. olmasının üzüntüsü yaşanıyor. Tokyo 2020'de karışık takımda yarı final gören Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, bu turda Hollanda'ya yenilerek final şansını kaybetti. Milli sporcular, bronz madalya maçında ise Meksika'ya mağlup oldu. Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ile milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, üçüncülük maçı sonra açıklamalarda bulundu.
Türk okçuluğu adına ilk olimpiyat madalyasına çok yaklaştıklarını aktaran milli takım antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Daha önce olimpiyat dördüncülüğünü tatmış olan Türk okçuluğuna ilk defa madalyayı kazandırmak için çok mücadele ettik ama maalesef başaramadık. Hollanda'ya ufak hatalarla kaybettik. Daha sonra Meksika maçını da son ana kadar başa baş götürsek de kazanmayı başaramadık. Bir kez daha dördüncü olduk." diye konuştu.
Ergin, Tokyo 2020'ye bireysel müsabakalarıyla devam edeceklerini anlatarak, "Yarışmalar devam ediyor. Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz bireyselde elemelere devam edecek. İki gün ara verdikten sonra yarışmalarımız tekrar başlayacak. Şimdi hatalarımızı bir an önce tespit edip bireyselde daha iyi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.