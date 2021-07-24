Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ecem Anagöz nereli?

MİLLİ TAKIM, KAÇAN BRONZ MADALYANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Okçuluk Milli Takımı'nda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün karışık takımda 4. olmasının üzüntüsü yaşanıyor. Tokyo 2020'de karışık takımda yarı final gören Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, bu turda Hollanda'ya yenilerek final şansını kaybetti. Milli sporcular, bronz madalya maçında ise Meksika'ya mağlup oldu. Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ile milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, üçüncülük maçı sonra açıklamalarda bulundu.

Türk okçuluğu adına ilk olimpiyat madalyasına çok yaklaştıklarını aktaran milli takım antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Daha önce olimpiyat dördüncülüğünü tatmış olan Türk okçuluğuna ilk defa madalyayı kazandırmak için çok mücadele ettik ama maalesef başaramadık. Hollanda'ya ufak hatalarla kaybettik. Daha sonra Meksika maçını da son ana kadar başa baş götürsek de kazanmayı başaramadık. Bir kez daha dördüncü olduk." diye konuştu.

Ergin, Tokyo 2020'ye bireysel müsabakalarıyla devam edeceklerini anlatarak, "Yarışmalar devam ediyor. Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz bireyselde elemelere devam edecek. İki gün ara verdikten sonra yarışmalarımız tekrar başlayacak. Şimdi hatalarımızı bir an önce tespit edip bireyselde daha iyi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.